"عناية مركزة طائرة وطبيب طيران" .. كيف ينقل صلاح والنني إلي إنجلترا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:



يسافر محمد صلاح ومحمد النني ثنائي منتخب مصر إلى إنجلترا ظهر اليوم الجمعة إلى لندن من أجل استكمال العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) .

وقال اتحاد الكرة في بيان نشر أمس الخميس إنه تم التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين وتم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني بعد نتيجة المسحة الثانية التي أظهرت عدم تعافيهما بعد.

ووفقا لمصدر لمصراوي فإن صلاح والنني يسافران ظهر اليوم الجمعة من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية بعد فحصهما بواسطة فريق طبي سيرافقهما يرأسه طبيب طيران.

وتحتوى الطائرة على معدات تشبه الأجهزة الموجودة في جناح العناية المركزة وسيتم عزلهما من خلال جهاز عزل حديث مركب في الطائرة يتحكم فيه طبيب الطيران .

ويوفر جهاز العزل نظام تهوية يحد من تسرب الفيروس التاجي كما سيتم توفير الأكسجين إذا لزم الأمر.

وتعرض صلاح للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 قبل مواجهة توجو في الجولة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية فيما تعرض النني للإصابة قبل الجولة الرابعة التي واجه فيها الفراعنة نفس المنافس.