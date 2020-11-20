بوغطاس صفقة "إنبي" الجديدة .. برج سوسة "الدولي" يلحق بنسور قرطاج في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سلمى الموجي:

تعاقد نادي انبي مع التونسي زياد بو غطاس، لاعب النجم الساحلي والمنتخب التونسي لمدة ثلاث مواسم بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وكان انبي أعلن في الفترة الأخيرة أنضمام كل من صلاح ريكو من مصر المقاصة، والجناح النيجيري دينو بيتر، واللاعب البوركيني إسماعيل ساوادوجو، والمهاجم الغانى كارى كارى في صفقات انتقال حر، بالإضافة إلى تجديد إعارة كريم فؤاد من نادي النجوم.

ولحق بوغطاس صاحب الطول الفارع بمواطنيه الدوليين في مصر، فرجاني ساسي نجم الزمالك، وعلي معلول نجم الأهلي، وسيف الدين الجزيري نجم المقاولون العرب فمن هو الوافد الجديد؟

1- يبلغ زياد بو غطاس من العمر 29 عاماً، حيث أنه من مواليد 25 ديسمبر 1990.

2- طوله 193 سم ووزنه84كجم.

3- بدأ مسيرتة مع فريق شباب النجم الساحلي.

4- تم تصعيده إلى الفريق الأول بداية من موسم (2010 - 2011).

5- شارك مع "جوهرة الساحل" في 183 مباراة في جميع المسابقات.

6- استطاع أن يشارك خلال الموسم الماضي في 21 مباراة محلية أو قارية إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

7- حصل مع النجم الساحلي على كأس تونس لكرة القدم موسم 2014/2015، و بطولة الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2015/2016.

8- سجل اللاعب خلال مسيرته مع النجم 12 هدفاً، وصنع هدفين.

9-ظهر بوغطاس مرتين أمام النادي الأهلي في دور المجموعات بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

10- شارك مع المنتخب التونسي في 11 مباراة دون أن يسجل.