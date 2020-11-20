ميدو جابر ينضم لمعسكر سيراميكا بالإسماعيلية

انضم قبل قليل ميدو جابر لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، إلى معسكر فريقه المغلق المقام بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن نجح مسؤولو كليوباترا في حسم الصفقة لمدة 3 مواسم، والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.
واستقبل لاعبو سيراميكا كليوباترا ميدو جابر بالترحاب الشديد، حيث يرتبط
ميدو جابر هو الصفقة الرابعة عشر لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد التعاقد مع كل من محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.
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