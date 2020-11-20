تصفيات أمم إفريقيا لكرة السلة تقام بدون جمهور

بناءً على تعليمات أجهزة الدولة ووزارة الصحة وبروتوكول التعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19 وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، تقرر عدم السماح لأي فرد بدخول صالة نادي الاتحاد السكندري خلال إقامة تصفيات المنطقة

الخامسة لبطولة إفريقيا لكرة السلة إلا للفرق المشاركة وأجهزتها الفنية والقائمين على تنظيم المباريات.

ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر

والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.

وكان الأستاذ عمرو مصيلحي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس اللجنة المنظمة للتصفيات قد قام بصحبة رؤوساء اللجان على معاينة أرض الملعب مطلع الأسبوع الجاري وأشاد بمدى الجدية في إنهاء كافة التجهيزات في المواعيد المحددة.