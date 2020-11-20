رياضة | لامبارد ينتقد جدول مباريات الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد ينتقد جدول مباريات الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد بإن اللاعبين بحاجة للحماية من جدول المباريات المزدحم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأضاف اللاعب السابق لتشيلسي والمنتخب الإنجليزي، أن اللاعبين يتعرضون لضغوطات أكثر من المواسم الماضية.

وتابع لامبارد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه :" أنا قلق جراء رؤية الإصابات العضلية التي تزايدت عبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز".

وقال المدير الفني لتشيلسي: "الأرقام موجود ة إذا ما أراد الناس التأكد منها، إنه أمر واضح للغاية".

وأضاف: "هناك علاقة بين لعب مباراة بعد أخرى بدون مباريات استعدادية للموسم، جدول المباريات صار أكثر أزدحاما ".

وأكد لامبارد: "مع العديد من الأشياء التي تغيرت بسبب كورونا، ومشروع إعادة المسابقات والموسم الحالي، نحن بحاجة إلى النظر لأفضل طريقة ممكنة للتغير وأنا أعتقد أنه لا يوجد صعوبة في إجراء حوار".

واستطرد : "الجواب هو التوقف عن الحديث والعمل على ذلك ".

وقال لامبارد إن لاعبي تشيلسي سيكونون بالتأكيد متعبين خلال التوقف الدولي ، بسبب السفر.

واختتم لامبارد تصريحاته قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل: "إنها ليست الطريقة المثلى على الإطلاق للاستعداد لمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، والذي يعد بمثابة علامة تجارية رائعة في جميع أنحاء العالم".