رياضة | مصطفي كاجو ينضم للحمام المطروحي بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفي كاجو ينضم للحمام المطروحي بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع مصطفي عادل" كاجو"، لاعب مصر المقاصة، والنصر للتعدين السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني.

جاء التوقيع في حضور رمزي حميدة، عضو مجلس الإدارة، عبد المولي مهني مدير الكرة، وعماد عبد المولي مهني، المدير الإداري.

وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام كاجو التعاقد مع عشرة لاعبين وهم: علي حسين، مدافع نادي النجوم، أكثم سمير، لاعب وسط بلدية المحلة، عماد حماد، لاعب وسط كوم حمادة، إسلام جمارك، مهاجم الأوليمبي، خالد الشيخ، لاعب الأوليمبي، أسامة رجب، لاعب سوهاج، أيمن شعبان، لاعب قنا، أوكا، حارس بني سويف، وشريف دومينيك، لاعب شباب سموحة.

ويسعي الفريق المطروحي لإنهاء احتياجاته من الصفقات المميزة خلال الفترة المقبلة نظرا لصعوبة المنافسة في المجموعة الثالثة للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.