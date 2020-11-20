الامارات | إبراهيموفيتش يهدي زملاءه جهاز "بلاي ستيشن 5" في يوم إطلاقه

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يهدي زملاءه جهاز "بلاي ستيشن 5" في يوم إطلاقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام نجم ومهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بتقديم هدية خاصة إلى زملائه في فريق "الروسينيري"، ماتيو موساكيو وسامو كاستيخو ورفاييل لياو، أحدث أجهزة الألعاب الإلكترونية "بلاي ستيشن 5"، وفي يوم إطلاقه في أوروبا أمس.

وعلى الفور لم يتأخر اللاعبون في تقديم الشكر إلى إيبرا على حسابهم في "إنستغرام"، ونشروا صورة الجهاز. وكان الجهاز قد اختفى من المحلات في أوروبا بعد ساعات من إطلاقه، مع إقبال شديد على الجهاز الذي يتفوق على سابقه (4) في الكثير من الجوانب.

وكان زلاتان، بحسب صحيفة "ذي الصن" البريطانية، قد حصل على عدد من الأجهزة بشكل حصري، وقام بإهدائها إلى زملائه، في لفتة لاقت استحسانا واسعا من قبل جمهور ميلان واللاعبين، وتحولت إلى حديث الساعة بين جماهير الكرة الإيطالية، وخاصة في ميلان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news