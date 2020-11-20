شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب: فرايبورج الألماني حاول ضم قفشة قبل انتقاله للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إسلام الشحات، وكيل محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب تلقى عدداً من العروض قبل الانضمام للأهلي .

وقال إسلام الشحات في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «فرايبورج الألماني حاول ضم قفشة قبل انتقاله للأهلي»، وأضاف: «سيلتك الأسكتلندي مهتم به حالياً ولكن الأهلي متمسك بخدمات اللاعب».