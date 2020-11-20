اخبار الرياضه

وكيل اللاعب: فرايبورج الألماني حاول ضم قفشة قبل انتقاله للأهلي

0 نشر
عمرو الصاوي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب: فرايبورج الألماني حاول ضم قفشة قبل انتقاله للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إسلام الشحات، وكيل محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب تلقى عدداً من العروض قبل الانضمام للأهلي .

وقال إسلام الشحات في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «فرايبورج الألماني حاول ضم قفشة قبل انتقاله للأهلي»، وأضاف: «سيلتك الأسكتلندي مهتم به حالياً ولكن الأهلي متمسك بخدمات اللاعب».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    111,955

  • تعافي

    101,564

  • وفيات

    6,508

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل اللاعب: فرايبورج الألماني حاول ضم قفشة قبل انتقاله للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"