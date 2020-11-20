وكيل اللاعب: فرايبورج الألماني حاول ضم قفشة قبل انتقاله للأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب: فرايبورج الألماني حاول ضم قفشة قبل انتقاله للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إسلام الشحات، وكيل محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب تلقى عدداً من العروض قبل الانضمام للأهلي .
وقال إسلام الشحات في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «فرايبورج الألماني حاول ضم قفشة قبل انتقاله للأهلي»، وأضاف: «سيلتك الأسكتلندي مهتم به حالياً ولكن الأهلي متمسك بخدمات اللاعب».
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