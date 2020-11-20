شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة مجهزة طبياً لنقل محمد صلاح ومحمد النني لإنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي ان طائرة خاصة مجهزة طبياً وصلت للمطار اليوم الجمعة، وذلك لنقل لاعبي المنتخب الوطني وليفربول وآرسنال الإنجليزيين محمد صلاح ومحمد النني إلي إنجلترا وذلك علي أمل أن تتحول حالتهما من الايجابية إلي سلبية ضد فيروس كورونا، وأضافت المصادر أن الطائرة ستغادر المطار باللاعبين اليوم الجمعة إلي احد المطارات بانجلترا.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد في بيان أنه في اطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم و ليفربول وأرسنال الإنجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين إلى إنجلترا اليوم الجمعة من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية، على أمل أن تتحول حالتهما إلى سلبية قريباً.