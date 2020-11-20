شكرا لقرائتكم محاولات مكثفة بالإسماعيلي لتسويق شيلونجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تكثف لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى مجهودها لتسويق النامبيبى شيلونجو مهاجم الفريق قبل غلق باب القيد الصيفى لاسيما بعد أن باءت كل محاولات إقحام المهاجم في أي صفقة تبادلية بالفشل الأمر الذى وضع مسئولو الدراويش في ورطة في ظل رغبتهم العارمة في بيع شيلونجو للإستفادة المالية في ظل الاستقرار على عدم قيده مع الفريق الأصفر في الموسم الجديد بعد التعاقدات الجديدة .

وتعاقد الإسماعيلي حتى الآن مع الأنجولي آري بابل، والجزائري رضوان شريفي، والتونسي فخر الدين بن يوسف.

وكان ريكاردو قد قدم تقريره الفنى عن الموسم الماضى وشهد توصية لمجلس إدارة النادى بضرورة رحيل 15 لاعباً عن الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وعلى رأسهم عماد حمدى و محمد حمدى زكى وشيلونجو وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم، مشيراً إلى ضرورة خروج هؤلاء اللاعبين، حتى لو على سبيل الإعارة، لإفساح المجال للتعاقد مع آخرين بعدما استنفدوا كل الفرص التى أتيحت لهم على مدار الموسم المنصرم دون جدوى، بحسب وصفه.

في سياق مختلف ، تلقى مجلس إدارة نادي الاسماعيلي فاكس رسمي من مجلس إدارة نادي أسوان بشأن إستعارة حازم مرسي لمدة عام على سبيل الإعارة بدون مقابل مادي ، وتعد هذه هي المرحلة الثانية التي يطلب فيها تماسيح النيل ضم اللاعب علي سبيل الإعارة بدون مقابل حيث سبق وأرسل عرضا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقوبل بالرفض من مسئولي الدراويش.

ووافق مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان علي انتقال أيمن رجب حارس مرمي الدراويش لصفوف بتروجت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،وانتقل أيمن رجب، 23 عاما، للقلعة الصفراء في الانتقالات الشتوية 2019، في صفقة انتقال حر ، ولم يشارك في المباريات مع الفريق الأصفر.

في شأن أخر ، يتابع الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، بالتعاون مع الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب الأولمبى الكورس العلاجى لمحمود البدرى لاعب الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى للتعافى من فيروس كورونا بعد أن جاءت المسحة الثالثة التى خضع لها اللاعب إيجابية ليستمر عزله منزليا بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبى بمواجهة البرازيل وديا، والتى انتهت بفوز الفراعنة بثنائية مقابل هدف، وكان الجهاز الطبى للمنتخب الأوليمبى اكتشف إصابة اللاعب بفيروس كورونا قبل مواجهة كوريا الجنوبية وديا ليتم عزله فى فندق المنتخب.

وأعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى إصابة محمود البدرى لاعب المنتخب بفيروس كورونا بعد خضوعه للمسحة قبل مباراة كوريا الجنوبية الودية، موضحًا أن اللاعب حالته جيدة للغاية ولم تظهر عليه أى أعراض رغم إيجابية المسحة.