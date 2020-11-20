شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية بالأولمبية تدعو أطباء المنتخبات القومية والاتحادات لاجتماع الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية اجتماعا طارئا اليوم برئاسة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ،تم خلاله توجيه الدعوة لجميع أطباء المنتخبات القومية والاتحادات الرياضية للاجتماع مطلع الأسبوع القادم لتوضيح الإجراءات الاحترازية الإضافية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخرى .

وعقدت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية اجتماع طارئ أمس، مع اللواء الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية البارالمبية والدكتور رزق عبد الفتاح المستشار الطبي لوزير الشباب والرياضة وتناول الاجتماع مستجدات الوضع الصحي في الرياضة المصرية في ضوء جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية الإضافية الخاصة باللجنة الطبية الأوليمبية والبارلمبية والهيئات الرياضية المختلفة .

فى سياق أخر ، تسعى اللجنة الأوليمبية الدولية إلى تطعيم الرياضيين والجمهور الذين سيحضرون أولمبياد طوكيو 2020 بالمصل المضاد لفيروس كورونا المستجد، إذا كان ذلك متاحا، وتطرق رئيس اللجنة، توماس باخ، الاثنين إلى هذه المسألة في اليوم الأول من زيارته إلى طوكيو التي ستختتم الأربعاء، والتي تهدف للاجتماع مع السلطات المحلية ومراجعة خطط المنافسات الأوليمبية المقرر انطلاقها في 23 يوليو المقبل.

وقال باخ للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إنه في حالة توفر لقاح ضد "كوفيد-19"، فإن اللجنة الأوليمبية الدولية ستبذل جهودا لتطعيم المشاركين والزوار قبل الوصول إلى اليابان.

وتم تأجيل طوكيو 2020 لمدة عام بعدما بدأ وباء الفيروس التاجي في الانتشار بالعالم. وأكد كل من سوجا وباخ عزمهما على إبقاء المواعيد المعدلة للمسابقات الأوليمبية دون تغيير، ولكن في نفس الوقت يعملان على جعلها آمنة قدر الإمكان للرياضيين والجمهور. ويعمل الجانبان على أساس أن الأحداث الأوليمبية ستقام في حضور جمهور في المدرجات، بغض النظر عما إذا كانت هناك قيود على عدد زوار الملاعب أم لا.