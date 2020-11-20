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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية خاصة يوم 27 نوفمبر الجارى على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



يلتقى الزمالك ضد الأهلى فى التاسعة مساء الجمعة الموافق 27 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى، وتذاع المبارة على قناة أون تايم سبورت الأرضى، وقناة بين سبورت صاحبة النقل الحصرى للبطولة.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.