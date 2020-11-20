شكرا لقرائتكم موسيماني يتابع حالة كهربا بعد إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حالة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر، بعد إصابته بفيروس كورون.

وتحدث موسيماني مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق خلال الساعات الماضية للاستفسار عن حالة اللاعب وأعراض كورونا عليه بعد إصابته بالفيروس ، ومن المقرر أن يُجري اللاعب مسحة طبيبة جديدة غداً السبت وإنتظار نتيجتها تمهيداً للمشاركة في تدريبات الفريق حال تحوّل العيّنة من إيجابية إلى سلبية للإستعانة باللاعب في مباراة الزمالك المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطلب اللاعب من متابعيه عبر وسائل السوشيال ميديا من فيس بوك و انستجرام وتويتر الدعاء له بالشفاء من هذا الفيروس ، وتوج كهربا بأولى بطولاته مع الفريق وهى بطولة الدورى التي تحمل رقم 42 ، والتي شارك فى 7 مباريات خلال النسخة المنقضية ، بمعدل 144 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء واحدة، وصنع 3 أهداف وأحرز، وشارك فى 3 مباريات بدورى أبطال أفريقيا بمعدل 137 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء وأحدة.

وشارك فى مباراة كأس السوبر بمعدل 18 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أى هدف فى اللقاء، وتلقى بطاقة حمراء، وعوقب بسببها بالإيقاف 10 مباريات.