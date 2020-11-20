شكرا لقرائتكم مسحة كورونا تثبت خلو المقاولون من كورونا وخطأ تحليل "رابيد تيست" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهرت نتائج المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو المقاولون العرب أمس الخميس، عن خطأ تحليل رابيد تيست الذى خضع له اللاعبون مؤخراً للإطمئنان على الفريق، والذى كان قد أظهر وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا.

وأكدت المسحة الطبية الجديدة، سلبية جميع النتائج، وشدد الجهاز الفنى للفريق على الإلتزام بالاجراءات الاحترازية خاصة مع اقتراب موعد المباراة الأولى لذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ 64.

وكان المقاولون قد ضم 5 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، وأحمد شكرى لاعب الأهل السابق، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.

وقال عادل، فى تصريحات خاصة، إن الصفقات الجديدة ستشارك فى أول مباراة للمقاولون بالكونفدرالية باستثناء هيثم الجوينى نظراً لتأخر بطاقته الدولية.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.