شكرا لقرائتكم محمد شريف يحتفل بالعودة للأهلي بعد انتهاء إعارته لإنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد شريف لاعب الأهلى بالعودة مرة أخرى للقلعة الحمراء عقب قضاء فترة إعارة لمدة موسم لفريق إنبى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " Back at home " .

و شارك محمد شريف فى مران اليوم للمرة الأولى بعد انتهاء إعارته إلى نادى إنبي، وعقد محمد شريف جلسة مع الجهاز الفني، للحديث عن المرحلة المقبلة، خاصة بعدما عاد اللاعب لتدريبات ألفريق عقب انتهاء فترة الإعارة التى قضاها فى صفوف إنبى وقدم فيها مستويات جيدة. ويستعد الأهلى لمواجهة «أبو قيرللأسمدة» فى كأس مصر بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ8.

كما شارك المالى أليو ديانج، لاعب ألفريق بقوة فى تدريبات الكرة عصر اليوم بعد انتظامه فى تدريبات ألفريق. .وكان اللاعب قد غادر مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام ناميبيا، متأثرًا بإصابة خفيفة قبل أن ينتظم اليوم فى تدريبات الكرة بألفريق، ويعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وشارك أيمن أشرف، لاعب ألفريق فى المران الجماعي، وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطنى أمام توجو، التى أقيمت مؤخرًا فى التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة..وانتظم أشرف فى المران الجماعي، الذى اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب ألفنية والخططية.

فيما أثبتت نتيجة مسحة كورونا محمود عبد المنعم "كهربا" صانع العاب فريق الأهلى أصابته بفيروس كورونا عقب أجراء المسحات داخل القلعة الحمراء أمس وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

و تأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر إقامته يوم السبت المقبل والذي يأتي في ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولي على 3 إنذارات.