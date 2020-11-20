شكرا لقرائتكم وزراة الرياضة تنهي المرحلة الأولى من برنامج "روبوتاك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت وزراة الشباب والرياضة المرحلة الأولى من برنامج "روبوتاك" الذي تنفذه الوزارة للطلائع فى المرحلة العمرية من 7 حتى 17 عاماً وذلك بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وتم تدريب المشاركين أون لاين فى ضوء تحول مشروعات الوزارة رقمياً، وتماشياً مع الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

ويتضمن البرنامج التدريب على أساسيات الروبوت، والتصميم الميكانيكى للروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأساسيات الدوائر الاليكترونية، واستخدامات الحساسات والتحكم من بعد، والتفكير البرمجى وأساليب التفكير في حلول، واستراتيجية البرمجة، بمشاركة أساتذة متخصصين فى هذا المجال.

وخضع الطلائع المشاركون من مختلف محافظات الجمهورية لاختبار عقب نهاية التدريب لتقييم مستواهم، وتمهيداً لمرحلة تنفيذ نموذج روبوت.

وأطلقت وزارة الشباب و الرياضة أمس الفوج الأول من مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة. مع وزارة النقل ، والتقى الوزيران بمجموعة من الشباب المشاركين بالقطار قبل توجههم من محطة مصر بالسكك الحديدية إلى مدينتي الأقصر وأسوان لتنفيذ البرنامج المحدد لهم من قبل وزارة الشباب والرياضة حيث يشارك في الفوج الأول من قطار الشباب للأقصر وأسوان عدد 420 شاب وفتاة قدموا للاشتراك في الفوج الأول من القطار من خلال البوابة الإليكترونية للوزارة.