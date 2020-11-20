شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم أحمد رمضان بيكهام مع وادى دجلة قبل العودة للأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النادى الأهلى من إعلان التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، نجم المنتخب الأولمبى ونادى وادى دجلة، ليكون بمثابة الصفقة الثالثة للمارد الأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب، والمغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى، ويعد "بيكهام" أحد الأعمدة الأساسية في صفقة المنتخب الأوليمبي خاصة بعدما قاد فريقه للحصول على لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في العام الماضي.

إدارة دجلة طلبت الحصول على قيمة انتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء كاملة (كاش) وهى النقطة التى لاتزال محور خلاف بين الطرفين حتى الآن، حيث يرغب الاهلى فى تسديد الصفقة بطريقة الأقساط، ويحاول بيكهام الضغط على إدارة دجلة بكل الطرق من أجل تحقيق حلمه بالعودة للقلعة الحمراء مرة أخرى بعدما كان أحد لاعبيها فى الناشئين قبل أن يكتسب خبرات من سنوات لعبه فى خارج القلعة الحمراء.

أحمد رمضان بيكهام 23 عامًا شارك الموسم الماضي فى 30 مباراة بالدورى بقميص دجلة (سجل هدفين وصنع تمريرة ناجحة)، ونفذ 7 عرضيات بشكل صحيح من إجمالى 23 بدقة 30 %، ومرر الكرة بشكل صحيح 31 مرة من إجمالى 41 بدقة 76 % ، وبلغت تمريراته القصيرة معدل 92 % بواقع 1201 تمريرة من 1300 .

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي لخوض نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك باستاد القاهرة بقائمة إجبارية، بسبب الغيابات الكثيرة التى يفتقدها المارد الأحمر أفريقياً، سواء للإصابة أو للرحيل عن النادى بعد انتهاء العقد.