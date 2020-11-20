شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لبيع شيلونجو قبل غلق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى الزمن لبيع النامبيبى شيلونجو، مهاجم الفريق، قبل غلق باب القيد الصيفى، لاسيما بعدما باءت كل محاولات إقحام المهاجم فى أى صفقة تبادلية بالفشل، الأمر الذى وضع مسئولو الدراويش فى ورطة فى ظل رغبتهم العارمة فى بيع شيلونجو للاستفادة المالية، فى ظل الاستقرار على عدم قيده مع الفريق فى الموسم الجديد بعد التعاقدات الجديدة ،وتعاقد الإسماعيلى حتى الآن مع الأنجولى آرى بابل، والجزائرى رضوان شريفي، والتونسى فخر الدين بن يوسف.

وكان ريكاردو قد قدم تقريره الفنى عن الموسم الماضى وشهد توصية لمجلس إدارة النادى بضرورة رحيل 15 لاعباً عن الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وعلى رأسهم عماد حمدى ومحمد حمدى زكى وشيلونجو وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم، مشيراً إلى ضرورة خروج هؤلاء اللاعبين، حتى لو على سبيل الإعارة، لإفساح المجال للتعاقد مع آخرين بعدما استنفدوا كل الفرص التى أتيحت لهم على مدار الموسم المنصرم دون جدوى، بحسب وصفه.

فى سياق مختلف، تلقى مجلس إدارة نادى الاسماعيلي فاكس رسمى من مجلس إدارة نادى أسوان بشأن إستعارة حازم مرسى لمدة عام على سبيل الإعارة بدون مقابل مادى، وتعد هذه هى المرحلة الثانية التى يطلب فيها تماسيح النيل ضم اللاعب على سبيل الإعارة بدون مقابل حيث سبق وأرسل عرضا فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقوبل بالرفض من مسئولى الدراويش.

ووافق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان على انتقال أيمن رجب حارس مرمى الدراويش لصفوف بتروجت فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،وانتقل أيمن رجب، 23 عاما، للقلعة الصفراء فى الانتقالات الشتوية 2019، فى صفقة انتقال حر، ولم يشارك فى المباريات مع الفريق الأصفر.

فى شأن آخر، يتابع الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، بالتعاون مع الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب الأولمبى الكورس العلاجى لمحمود البدرى لاعب الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى للتعافى من فيروس كورونا بعد أن جاءت المسحة الثالثة التى خضع لها اللاعب إيجابية ليستمر عزله منزليا بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبى بمواجهة البرازيل وديا، والتى انتهت بفوز الفراعنة بثنائية مقابل هدف، وكان الجهاز الطبى للمنتخب الأوليمبى اكتشف إصابة اللاعب بفيروس كورونا قبل مواجهة كوريا الجنوبية وديا ليتم عزله فى فندق المنتخب.

وأعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى إصابة محمود البدرى لاعب المنتخب بفيروس كورونا بعد خضوعه للمسحة قبل مباراة كوريا الجنوبية الودية، موضحًا أن اللاعب حالته جيدة للغاية ولم تظهر عليه أى أعراض رغم إيجابية المسحة.