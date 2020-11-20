شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنهى المرحلة الأولى من برنامج روبوتاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت وزراة الشباب والرياضة المرحلة الأولى من برنامج "روبوتاك" الذى تنفذه الوزارة للطلائع فى المرحلة العمرية من 7 حتى 17 عاماً، بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وتم تدريب المشاركين أون لاين فى ضوء تحول مشروعات الوزارة رقمياً، وتماشياً مع الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

ويتضمن البرنامج التدريب على أساسيات الروبوت، والتصميم الميكانيكى للروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأساسيات الدوائر الاليكترونية، واستخدامات الحساسات والتحكم من بعد، والتفكير البرمجى وأساليب التفكير في حلول، واستراتيجية البرمجة، بمشاركة أساتذة متخصصين فى هذا المجال.

وخضع الطلائع المشاركون من مختلف محافظات الجمهورية لاختبار عقب نهاية التدريب لتقييم مستواهم، وتمهيداً لمرحلة تنفيذ نموذج روبوت.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة أمس الفوج الأول من مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة. مع وزارة النقل ، والتقى الوزيران بمجموعة من الشباب المشاركين بالقطار قبل توجههم من محطة مصر بالسكك الحديدية إلى مدينتي الأقصر وأسوان لتنفيذ البرنامج المحدد لهم من قبل وزارة الشباب والرياضة حيث يشارك في الفوج الأول من قطار الشباب للأقصر وأسوان عدد 420 شاب وفتاة قدموا للاشتراك في الفوج الأول من القطار من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.