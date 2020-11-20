شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه الجونة ودياً اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى أسوان نظيره الجونة، اليوم الجمعة، فى إطار وديات معسكر المركز الأولمبى لأبناء الجنوب استعداداً للموسم الجديد، حيث كان الجهاز الفنى لأسوان بقيادة سامى الشيشينى قد اتفق على خوض ثلاث مباريات ودية ضمن المعسكر، وفاز أسوان فى الودية الأولى على النجوم بهدفين نظيفين، على أن يواجه الجونة اليوم، ويختتم أبناء الجنوب استعداداتهم بلقاء ودى مع الإنتاج الحربى يوم الأثنين المقبل.

وكانت إدارة الكرة بنادى أسوان قد نجحت فى ضم 16 صفقة خلال الموسم الجارى، وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين، حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه، وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

وتعاقد أسوان مع أكثر من صفقة جديدة باتت فى حاجة إلى الاندماج السريع مع باقى عناصر الفريق، وهو ما جعل الجهاز الفنى يتفق على خوض ثلاث مباريات ودية بدأت بمواجهة النجوم ثم الجونة وأخيراً الانتاج الحربى.

وتراجع الجهاز الفنى لفريق أسوان عن فكرة السفر إلى الإسكندرية لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد، خوفاً من نوة "المكنسة" التى تسببت فى نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك إلى القاهرة أيضاً، وقال سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الفنى قرر التراجع عن فكرة معسكر الأسكندرية، بسبب تغير الأحوال الجوية، وأن الفريق يبحث خلال الفترة المقبلة عن خوض لقاءات ودية لتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة، وهو ما قد يعيقه سوء المناخ خلال الفترة المقبلة فى الإسكندرية، ولذلك فضل أسوان استكمال معسكره بالمركز الأوليمبى.