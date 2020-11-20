شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كهربا يشحن معنوياته لصعق كورونا والعودة للمستطيل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق النادى الأهلى ، من أفضل صانعى الألعاب في الفريق الأحمر، ومثلما يفعل داخل الملعب، من بذل الجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، فإنه مطالب بالمقاومة الآن فى المعركة التى يخوضها مع فيروس كورونا، الذى تعرض للإصابة به خلال الساعات القليلة الماضية .

أظهرت نتيجة مسحة كورونا للاعب محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق الأهلى إصابته بفيروس كورونا عقب إجراء المسحات داخل القلعة الحمراء أمس، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطلب اللاعب من متابعيه عبر وسائل السوشيال ميديا من فيس بوك و انستجرام وتويتر الدعاء له بالشفاء من هذا الفيروس .

وتوج كهربا بأولى بطولاته مع الفريق وهى بطولة الدورى التي تحمل رقم 42 ، والتي شارك فى 7 مباريات خلال النسخة المنقضية ، بمعدل 144 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء واحدة، وصنع 3 أهداف وأحرز، وشارك فى 3 مباريات بدورى أبطال أفريقيا بمعدل 137 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء وأحدة.

وشارك فى مباراة كأس السوبر بمعدل 18 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أى هدف فى اللقاء، وتلقى بطاقة حمراء، وعوقب بسببها بالإيقاف 10 مباريات.



كهربا والسيارة



كهربا مع امح ووالده



كهربا وملابس الاهلى



كهربا ومؤمن زكريا



لاعب الاهلى يرتدى الكمامة



محمود عبد المنعم كهربا



اللاعب بالملابس الخليحية