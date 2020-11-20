يوسوفا موكوكو.. العالم يترقب معجزة بوروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مع احتفاله اليوم الجمعة بعيد ميلاده السادس عشر، يحلم يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند الناشئ بإنجاز تاريخي غدا السبت عندما يحل فريقه ضيفا على هيرتا برلين في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الألماني.

وإذا نال معجزة أكاديمية "BVB" فرصة المشاركة في مباراة الغد أمام مضيفه هيرتا برلين، سيصبح أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في أي مباراة بالبوندسليجا، محطما الرقم القياسي لنوري شاهين مع الفريق الأصفر (16 عامًا و11 شهرًا ويوم واحد) في موسم 2005/2006.

ويملك الدولي الألماني تحت 19 عاما فرصة لتحطيم رقم قياسي آخر إذا واجه فريق كلوب بروج البلجيكي بعد ثلاثة أيام، حيث سيصبح وقتها أصغر لاعب يشارك في مباراة بدوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ.

وقد يصبح موكوكو أيضًا أصغر لاعب يسجل في تاريخ البوندسليجا، حيث يملك الرقم القياسي حاليا فلوريان فيرتز جناح باير ليفركوزن حين سجل بعمر (17 عامًا وشهر وثلاثة أيام) خلال الموسم الماضي 2019/2020.

وكانت اللوائح الجديدة لمشاركة اللاعبين القصر تحرم موكوكو من المشاركة مع دورتموند في البوندسليجا على مدار الشهور الماضية بعد تصعيده إلى التدريب مع الفريق الأول لعدم بلوغه 16 عاما.

وبات العالم في حالة ترقب الآن لمشاهدة صاحب الأصول الكاميرونية بعد إتمام عامه الـ16 اليوم 20 نوفمبر 2020، ليصبح النجم الصاعد مؤهلًا بشكل رسمي للمشاركة في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأثبتت مسيرة موكوكو بصفوف الناشئين والشباب أنه "معجزة كروية" منتظرة، إذ يملك معدل أهداف مبهر بتسجيل 141 هدفا في 88 مباراة، بينهم 13 هدفا في أربع مباريات فقط مع فريق تحت 19 عامًا هذا الموسم.

وقد يمنح لوسيان فافر، المدير الفني لدورتموند، لاعبه الناشئ الفرصة لخوض مباراته الأولى في البوندسليجا مع بلوغه السادسة عشرة اليوم الجمعة، ليبقى أن نرى ما إذا كان سجله التهديفي على مستوى الشباب سيستمر بين المحترفين.

ورغم صعوبة مباريات المحترفين عن مباريات الناشئين، يتعامل موكوكو بتفاؤل مع ما ينتظره في الفترة المقبلة، حيث أكد اللاعب أنه يطمح فقط إلى مساعدة الفريق.

وقال موكوكو للموقع الرسمي للبوندسليجا: "في جلستي التدريبية الأولى، يا له من شعور، فكرت وقتها أين انتهى بي المطاف؟، لكنني لا أستمع لما يقوله الآخرون. أتبع طريقي الخاص، وأريد فقط مساعدة الفريق ولهذا أتواجد هنا".

وأضاف: "لا أفكر حقًا في ما سيحدث في اليوم العشرين أو الحادي والعشرين من نوفمبر، أعرف أن أول ظهور لي سيأتي في مرحلة ما. قرأت ما كُتب في وسائل الإعلام، ولكنني لا أضع أي ضغوط على نفسي".

عن شعوره بالتدرب مع نجوم مثل إرلينج هالاند وجادون سانشو وماركو ريوس الذي كان يتابعهم عبر شاشة التلفزيون، أكد موكوكو: "في المرة الأولى التي وصلت فيها هنا سجَّلت مقطع فيديو لأنني لن أشهد يومًا آخر مثل هذا".

وأكمل: "أستطيع أن أقول أنني الآن مع الفريق الأول، وكان شعورًا جديدًا تمامًا. لقد كان مذهلاً ولم يتأثر حتى الآن، كنت سعيدًا جدًا في التدريب ولكن بعد ذلك أدركت أن هذا هو ما كنت أعمل من أجله".

وأتم موكوكو قائلا: "أنا هنا الآن وأحتاج إلى بذل قصارى جهدي، وهدفي يظل كما هو، الأهداف، كمهاجم أنت تعيش من أجل الأهداف".

لمعرفة المزيد عن الموهبة الكروية الأبرز على سطح الأرض، شاهد الفيديو التالي: