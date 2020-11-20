محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لا تزال مساعي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستمرة لتمديد تعاقدي كل من الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجمي الفريق، اللذين ينتهي عقد كل منهما عام 2022.

وفي تقرير لصحيفة "ليكيب" تحت عنوان "تمديد عقود مبابي ونيمار.. لغز القرن لباريس سان جيرمان"، أكدت أن النادي الباريسي يواجه حسابات معقدة بشأن تمديد عقدهما.

وأضافت أنه إذا أراد "PSG" إقناع مبابي ونيمار بالتجديد فسيتعين عليه رفع راتب الثنائي، وهو ما يعد بمثابة المعادلة المعقدة في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية الرئيسية لسان جيرمان في نهاية الموسم الجاري 2020/2021 ستتمثل في إقناع الثنائي بحجج قوية للاستمرار فترة أطول مع فريق العاصمة.

وسيتخذ النادي الباريسي خطوات جادة لتمديد عقدي نجميه مبابي ونيمار، وفقا لما صرح به ليوناردو، المدير الرياضي للنادي، ردا على سؤال للجماهير الباريسية مباشرة عبر تويتر قبل 10 أيام.

وقال ليوناردو عن التجديد لكل من مبابي، نيمار، أنخيل دي ماريا وخوان برنات: "كل التمديدات التي ننوي القيام بها بدأنا بالحديث عنها قليلا، وأعتقد أننا سنكثف المفاوضات بشأنها في الأسابيع المقبلة".

يُذكر أن باريس سان جيرمان يحتل حاليا صدارة الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة المحلية، حيث تلقى فريق المدرب توماس توخيل هزيمتين في البداية قبل أن يحقق ثمانية انتصارات متتالية.