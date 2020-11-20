رياضة | موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نهائي القرن، الذي يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتم تعيين الإعلامي مدحت شلبي معلقًا على اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك، عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس.

وسيتم إذاعة اللقاء أيضًا عبر قناتي beIN Sports HD 7، beIN Sports HD 1.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر، بينما يلاقي الأهلي منافسه أبوقير للأسمدة، يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.