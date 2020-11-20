رياضة | موعد مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد الملك لويس الثاني، مساء اليوم الجمعة 20 نوفمبر، مباراة موناكو صاحب الأرض ضد ضيفه باريس سان جيرمان، في قمة مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي، مساء اليوم الجمعة.

ويسعى النادي الباريسي لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، وتحقيق الفوز على موناكو، بينما يأمل فريق الإمارى في الفوز والزحف نحو مراكز المقدمة.

يحتل باريس سان جيرمان، صدارة الدوري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، بواقع 8 انتصارات وهزيمتين، له 26 هدفاً وعليه 3 أهداف.

بينما يتواجد موناكو في المركز السادس برصيد 17 نقطة، وهو نفس رصيد أندية ليون ومونبيلييه ونيس، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في لقائين وخسر 3 مواجهات، له 17 هدفاً وعليه 14 هدفاً.

تقام المباراة، مساء اليوم، الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.