رياضة | صلاح أمين: كل المهاجمين في مصر تعلمت أساسيات المركز من حسام حسن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر صلاح أمين: كل المهاجمين في مصر تعلمت أساسيات المركز من حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صلاح أمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إنه يدين بالفضل لكل المدربين الذين تعامل معهم وإن تفكيره أختلف عن السنوات السابقة.

وأكد صلاح أيمن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " مصر المقاصة صادفه سوء حظ كبير خلال الدور الأول من الموسم الماضي وخصوصاً مع ميدو".

وتابع: " إيهاب جلال قام بطفره مع المقاصة وحققنا نتائج مميزة في الدور الثاني من الموسم ، وحلمي طولان وفاروق جعفر من المدربين الذين أثروا كثيراً في مسيرتي الكروية".

وأتم: "راضي تماماً عن ما حققته في مسيرتي الكروية والأهداف الكثيرة التي سجلتها سبب شهرتي، وكل المهاجمين في مصر تعلمت أساسيات المركز من حسام حسن".