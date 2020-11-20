رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق مانشستر سيتي ضيف قوي على نظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء سيقام يوم السبت منتظر بين الفريقين.

وكان السيتي قد تعادل امام ليفربول الجولة الماضية بهدف لكل فريق بينما توتنهام فاز على ويست بروميتش بهدف دون رد.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ونظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

ويذكر أن مانشستر سيتي فى المركز العاشر برصيد 12 نقطة بينما توتنهام فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة.