رياضة | صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولو نادى الزمالك انهوا اتفاقهم مع نظرائهم في بيراميدز علي عقد صفقة تبادلية بين الناديين خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن الأبيض يحصل علي خدمات لاعب الوسط نبيل عماد دونجا، مقابل الاستغناء عن مصطفي فتحي لاعب الفريق، بالاضافة إلي مبلغ مالي.

وأتم: "يأتي ذلك في ظل رغبة الزمالك في تدعيم منطقة وسط الملعب بلاعب متميز، في ظل احتمالية رحيل التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الفريق في يناير المقبل، في ظل امتلاكه لأكثر من عرض".