رياضة | استياء في الأهلي بسبب نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر استياء في الأهلي بسبب نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الاستياء داخل جهاز كرة القدم في الأهلي عقب اعتراف نجم الفريق أحمد الشيخ لسيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي بتوقيعه لبراميدز وحصوله على 12 مليون جنيه قيمة مقدم تعاقده.

وكشفت تقارير صحفية أنه هناك حالة من الغضب الكبير داخل إدارة الأهلي بسبب إصرار الشيخ على تلك الخطوة وتوقيعه قبل حصوله على الضوء الأخضر من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وأعلن أحمد الشيخ عن تمسكه بخطوة الانتقال إلى براميدز في الموسم الجديد بعد خروجه من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويواجه أحمد الشيخ صعوبة في المشاركة في مباريات الأهلي في الموسم المقبل بعد التعاقد مع صفقات جديدة وعودة بعض اللاعبين المعارين.