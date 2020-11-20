شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكرًا مغلقا اليوم استعداداً لموقعة الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، معسكرًا مغلقا، اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة نادى مصر، التى ستقام مساء غدًا، السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى تحقيق الانتصار خلالها من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس، خاصة بعدما استعاد الأبيض لجهود لاعبيه الدوليين فى المنتخبات المختلفة باستثناء الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، الذى سيغيب عن تلك المواجهة بسبب إيقافه على خلفية أحداث مباراة المصرى الشهيرة بالدورى حيث سيتم رفع الإيقاف عن اللاعب التونسى عقب مباراتين وسيغيب عن مواجهة نادى مصر بالإضافة إلى المباراة التالية المحلية للفريق الأبيض والتى ستكون فى دور قبل النهائى بالكأس حال إقصاء الزمالك لنظيره نادى مصر من المسابقة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، فى كأس مصر، الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته المقبلة لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على لقب كأس مصر، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، ويسعى أبناء ميت عقبة للفوز باللقاء والتتويج باللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض به للمرة الخامسة فى تاريخه على حسابه الرجاء البيضاوى.

من المقرر، أن يلتقى الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.