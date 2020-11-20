بطولة انكلترا: توتنهام يخوض امتحان اللقب في مواجهة مانشستر سيتي

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لندن: يخوض توتنهام اختبارًا هامًا لمعرفة مدى قدرته على المنافسة بجدية على اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ 60 عاما، عندما يستضيف مانشستر سيتي في شمال لندن السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة من بطولة انكلترا لكرة القدم التي تعاود نشاطها بعد توقف بسبب النافذة الدولية.

ويحتل توتنهام المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي المتصدر، علما أن 3 نقاط تفصل بين صاحب المركز الاول والسادس وبالتالي فإن تشلسي وأستون فيلا يملكان فرصة اعتلاء المركز الاول ولو لساعات قليلة عندما يواجهان نيوكاسل وبرايتون تواليا.

وتدخل الاندية الانكليزية برنامجًا مضغوطا من المباريات سيشهد خوضها 9 مباريات محليًا من الان وحتى الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل.

واستمتع توتنهام بالصدارة لساعتين في المرحلة الاخيرة وذلك للمرة الاولى منذ 3 سنوات قبل ان يفوز ليستر سيتي على ولفرهامبتون ويستعيدها منه.

ولم يخسر الفريق الذي يشرف على تدريبه المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في آخر 7 مباريات في الدوري المحلي، ما جعل أنصار النادي يتوسمون خيرا بقدرة فريقهم على إحراز اللقب للمرة الاولى منذ 60 عامًا لا سيما في ظل تألق ثنائي خط الهجوم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين وهاري كاين حيث سجل الاول 8 اهداف والثاني 7.

وبالاضافة الى مباراة سيتي، يخوض توتنهام مواجهات قوية في مبارياته الست القادمة ضد تشلسي، ارسنال، كريستال بالاس، ليفربول، ليستر سيتي وولفرهامبتون.

اما سيتي فيقبع في المركز العاشر متخلفا بفارق 6 نقاط عن القمة لكنه يملك مباراة مؤجلة. وحصد سيتي 12 نقطة من اصل 7 مباريات وهي أدنى نسبة للفريق في مستهل الدوري منذ ان تولى الاشراف عليه مدربه الاسباني بيب غوارديولا.

وستتجدد المواجهة بين مورينيو وغوارديولا للمرة الـ24 في مسيرتيهما التدريبية، ويتفوق الاخير بـ11 انتصارًا مقابل ستة للبرتغالي ومثلها تعادلات. ويعتبر بيب أكثر المدربين الذين ألحقوا هزائم بالمدرب السابق لريال مدريد الاسباني وانتر الايطالي وتشلسي.

وبعد بداية متذبذبة بسبب قلة الوقت المتوفر للاستعداد للموسم الجديد بعد المشاركة المتأخرة في دوري ابطال اوروبا حيث خرج الفريق من ربع النهائي ضد ليون الفرنسي، تفشي فيروس كورونا المستجد، الاصابات ومباريات صعبة، ستكون الرحلة الى ملعب توتنهام مؤشرا على ما إذا كان سيتي يسير على السكة الصحيحة كما أظهر في المباريات الاخيرة.

ولم تخسر كتيبة غوارديولا في آخر تسع مباريات في مختلف المسابقات لكن الفريق واجه عدم فعالية كبيرة امام المرمى بدليل تسجيله هدفًا واحدًا في كل من مبارياته الخمس الاخيرة محليًا، ويعود ذلك الى غياب هدافه التاريخي الارجنتيني سيرخيو اغويرو الذي عاد الى الملاعب من اصابة ابعدته اكثر من ثلاثة اشهر قبل ان يصاب مجددًا، بالاضافة الى عدم استعادة البرازيلي غابريال جيزوس لكامل لياقته البدنية بعد تعافيه من الاصابة.

لكن كلاهما سيكونان متاحين أمام المدرب للخيار بينهما، في حين يستطيع الاعتماد ايضا على جناحه الاسباني فيران توريس الذي تألق بشكل لافت في صفوف منتخب بلاده خلال الفوز التاريخي على المانيا 6-صفر مسجلا ثلاثية "هاتريك" رائعة.

غياب صلاح عن ليفربول

ويخوض ليفربول المدجج بالاصابات لا سيما في خط دفاعه مباراة صعبة على ارضه ضد ليستر بقيادة مدربه السابق الايرلندي الشمالي براندن رودجرز.

وبالاضافة الى غياب قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك للموسم بأكمله تقريبًا والامر ينطبق على زميله جو غوميز لخضوعهما لعمليتين جراحتين في الركبة، سيغيب الظهير الايمن ترنت الكسندر-ارنولد لاسبوعين اضافيين في حين تعرض قائده جوردان هندرسون للاصابة خلال تواجده مع منتخب انكلترا ولم يعرف بعد ما إذا كانت مشاركته مؤكدة.

في المقابل، سيغيب هداف الفريق المصري محمد صلاح المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وغاب صلاح عن مواجهتي مصر ضد توغو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المؤجلة إلى 2022 جراء جائحة كورونا.

وعلى الارجح سيمتد غيابه الى ما بعد المباراة ضد اتالانتا الايطالي منتصف الاسبوع المقبل في دوري ابطال اوروبا.

ويستطيع ليفربول انتزاع الصدارة في حال فوزه على ليستر وعدم فوز توتنهام على سيتي.

ويتمتع ليفربول بسجل صلب على ارضه في الدوري حيث لم يخسر اي مباراة منذ نيسان/ابريل 2017.

مانشستر يونايتد لفوزٍ أول على أرضه

ستكون الفرصة سانحة امام مانشستر يونايتد الرابع عشر مع مباراة مؤجلة لتحقيق اول فوز له على ارضه عندما يستضيف السبت وست بروميتش البيون صاحب المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط فقط من 24 ممكنة.

ولم يفز الشياطين الحمر في اربع مباريات خاضوها هذا الموسم في قلعة "اولد ترافورد" فخسروا امام كريستال بالاس 1-3 وتوتنهام 1-6 وارسنال صفر-1 وتعادلوا مع تشلسي سلبًا.

وفي أبرز المباريات الاخرى، يحل أرسنال ضيفًا على ليدز وايفرتون على فولهام السبت، فيما يستقبل ولفرهامبتون فريق ساوثمبتون المتألق في ختام المرحلة الاثنين.