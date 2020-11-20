شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه السويس وديا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، اليوم فريق منتخب السويس وديا ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بموريتانيا ، ويخضع لاعبو المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي للمسحة الطبية الأولى، لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمقر فندق الإقامة صباح الأحد المقبل.

وتجري المسحة تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة قبل السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

وأجرى لاعبو المنتخب، الثلاثاء الماضي، مجموعة من القياسات، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة.

ويحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب الاتفاق على آخر ثلاث تجارب ودية أيام 28 نوفمبر والرابع والثامن من ديسمبر قبل السفر الي تونس في الثاني عشر من ديسمبر.

ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض إجراء جلسات تأهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار على قائمة الفريق النهائية المقرر إرسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لاتحاد شمال إفريقيا.