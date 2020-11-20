شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه السويس وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقي منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، اليوم فريق منتخب السويس وديا ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بموريتانيا ، ويخضع لاعبو المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي للمسحة الطبية الأولى، لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمقر فندق الإقامة صباح الأحد المقبل.

وتجري المسحة تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة قبل السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

وأجرى لاعبو المنتخب، الثلاثاء الماضي، مجموعة من القياسات، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة.