شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفع شعار "الصفقات المجانية" فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن النادى الإسماعيلى ينتظر موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف ، إلا أن الفريق الاصفر رفع شعار الصفقات المجانية استعداداً للموسم الجديد، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .

ونستعرض فى السطور التالية كواليس صفقات الاسماعيلى المجانية سواء التى تم إعلانها بشكل رسمى أو التى تدور المفاوضات لإتمامها أو الصفقات التى طارت من القلعة الصفراء لأسباب مادية..

*صفقات الاسماعيلى مجانية

لم يبرم الاسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية أى صفقة بمقابل مادى لنادى أخر فلقد رفع مسئولى الدراويش شعار "صفقات الانتقال الحر" ، فلقد استعاد الاسماعيلى جهود الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق السابق لمدة موسماً واحد بعد انتهاء اعارته مع القلعة الصفراء لمدة ستة شهور فى الموسم الماصى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى فى صفقة انتقال حر بجانب التعاقد مع أحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى السابق فى صفقة انتقال حر، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة الذى فسخ تعاقده مع ناديه لينضم للدراويش.

*فشل صفقة انتقال عامر عامر للإسماعيلى بسبب "التراجع الاصفر"

وكشف خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى أسباب فشل صفقة انتقال عامر عامر حارس مرمى ناديه لصفوف الدراويش قائلا:" الاسماعيلى فاوضنا لضم عامر عامر والحارس استأذن للجلوس مع مسئولى الدراويش للتفاوض معهم وبالفعل وافقنا واتصل بيا عامر وأخبرنى هل يوقع للإسماعيلى خلال الجلسة فطلبت منه الانتظار لحين عقد جلسة بحضور رئيس الانتاج لإتمام الصفقة ، وبالفعل تحدث المهندس إبراهيم عثمان رئيس الاسماعيلى مع اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج وأرسل الشيكات الخاصة بالصفقة "

وتابع مدير الكرة بالانتاج :"فى اللحظات الأخيرة تراجع عامر عامر عن الصفقة بعدما تراجع مسئولى الاسماعيلى عن تنفيذ الاتفاقات الخاصة معه ، ونحن لسنا طرف فهى أمور خاصة بعامر والاسماعيلى ، وبالتالى أوقفنا الصفقة فى أخر لحظة"

*ضم عبد القوى فى صفقة انتقال حر ثم الاستغناء عن اللاعب

أخطر مسئولو النادي الإسماعيلي إبراهيم عبد القوى الوافد الجديد للدراويش من صفوف سموحة بالتراجع عن إتمام الصفقة بشكل رسمي ، وكان الإسماعيلي قد أعلن عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع إبراهيم عبد القوى في "صفقة انتقال حر" عقب استغناء سموحة عن خدماته قبل أن يقرر المسئولون التراجع عن الصفقة وإخطار اللاعب بذلك ليغادر الإسماعيلية.

*فشل صفقة مودى بسبب المقابل المادى

فشلت صفقة انتقال أحمد عبد العزيز مودى مدافع مصر المقاصة لصفوف النادى الإسماعيلى، بعدما تمسك النادى الفيومى بالحصول على مقابل مادى نظير الاستغناء عن اللاعب بينما تمسك الدراويش بإبرام صفقة تبادلية تقضى بعودة مودى للفريق الأصفر مقابل انضمام الثنائى إبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم لصفوف المقاصة، وكان الإسماعيلى يرغب فى التعاقد مع مودى لتدعيم خط دفاعه بالموسم الجديد ورحب اللاعب بالعودة مطالباً إدارة الدراويش بإنهاء الصفقة مع مسئولى الفريق الفيومى.

*حارس العربى القطرى ..صفقة تخشى الانتقادات

وانتظم لؤى عاشور، حارس مرمى العربى القطرى، فى تدريبات فريق الإسماعيلى رغم عدم إعلان القلعة الصفراء عن التعاقد مع انضمام الحارس للدراويش انتظارا لإتمام صفقة التعاقد مع حارس مرمى آخر.. وفى وقت سابق كشف ”الخليج 365” أن النادى الإسماعيلى قرر تأجيل الإعلان الرسمى عن التعاقد مع لؤى عاشور لمدة خمسة مواسم، لحين إتمام التعاقد مع حارس مرمى مُميّز بالدورى المصرى، وقال مصدر بالإسماعيلى لـ"الخليج 365": "تعاقدنا بالفعل مع لؤى عاشور وهو حارس مميز ولكنه لن يكون الحارس الوحيد الذى سيتم التعاقد معه بالميركاتو الصيفى، ورأت إدارة النادى تأجيل الإعلان عن الصفقة حتى لا تقابل بوابل من الهجوم الجماهيرى فى ظل عدم ذاع صيت حارس العربى القطرى".

وتابع المصدر: "إدارة الإسماعيلى بصدد التعاقد مع حارس مرمى كبير يكون لؤى عاشور ومحمد مجدى ومحمد فوزى بدلاء له يكتسبون الخبرة اللازمة لحين الحاجة لهم، نظراً لقناعة الإدارة أن لؤى عاشور لا يستطيع أن يكون الحارس الأساسى للدراويش بالموسم الجديد لذا تم تفضيل تأجيل الاعلان عن الصفقة لحين ضم حارس مميز ووقتها ستتقبل الجماهير فكرة ضم حارس ثانى نواة للمستقبل".

*الإسماعيلى ينتظر استغناء الأهلى عن باسم على لضمه مجاناً

تترقب لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى القرار النهائي للنادى الأهلى بشأن لاعبه باسم على الظهير الأيمن الذى انتهت إعارته للجونة، وترغب اللجنة فى التعاقد معه بالموسم الجديد، وتتجه النية داخل الدراويش للانتظار لمعرفة مصير اللاعب، وفى حال استغناء الأهلى عنه سيتم التعاقد معه فى صفقة انتقال حر، بينما فى حال استقرار النادى الأحمر على قيده سوف يتم مخاطبة الأهلى لضمه على سبيل الإعارة في ظل اقتناع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى بقدرات اللاعب.

* 2 مليون جنيه تؤجل التعاقد مع كريم طارق

وبذلت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة من أجل إقناع مسئولى بتروجت بتخفيض مطالبهم المادية للاستغناء عن كريم طارق جناح الفريق البترولى، الذى كان معاراً لطلائع الجيش هذا الموسم وتألق بشدة، ويسعى مسئولو الإسماعيلى لإقناع مسئولي بتروجت بالتنازل عن 2 مليون جنيه تمثل فارق بين عرض القلعة الصفراء ومطالب بتروجت من أجل التعاقد مع كريم طارق فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية،