شاهد .. حسام البدري يقود منتخب مصر لرقم يتحقق لأول مرة بالفوز على توجو

نجح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، في قيادة الفريق القومي، في تحقيق رقم تهديفي مميز، بعد الفوز على توجو بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر وصل إلى النقطة الثامنة وبات على بعد نقطة واحدة من الصعود رسميًا إلى كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها منتخب مصر أن يسجل 3 أهداف خارج أرضه في غياب محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول.

منتخب مصر افتقد جهود محمد صلاح

ومحمد النني لاعب أرسنال بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ورغم الغيابات والتبديلات في التشكيل التي وصل عددها إلى 7 لاعبين، نجح الفراعنة في تقديم مباراة قوية وتحقيق فوز مهم بثلاثة أهداف لهدف، حيث ظهر الفريق بشكل طمأن الجماهير على مستقبل الفراعنة تحت قيادة حسام البدري.

لم يسبق لمنتخب مصر أن خاض مباراة خارجية رسمية في غياب محمد صلاح وسجل 3 أهداف منذ بداية مشوار صلاح

دوليًا أمام سيراليون عام 2011.

آخر فوز حققه منتخب مصر خارج أرضه في غياب صلاح كان أمام إي سواتيني في تصفيات أمم أفريقيا العام الماضي حيث فاز الفراعنة 2/0، سجلهما أحمد حجازي ومروان محسن.

أما على صعيد الوديات، سجل منتخب مصر مرة واحدة فقط ثلاث أهداف خارج أرضه في غياب صلاح كانت في ودية نيجيريا التي أقيمت على ملعب آل مكتوم وفاز الفراعنة وقتها 3/2، سجلهم في هذا التوقيت أحمد تمساح ومحمد أبو تريكة من ركلة جزاء وأحمد حسن مكي.

يخوض منتخب مصر الجولتين الأخيرتين في التصفيات خلال التوقف الدولي في شهر مارس المقبل أمام كينيا في ملعبها وجزر القمر داخل مصر.