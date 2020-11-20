رسميًا | وادي دجلة يضم ثاني أكبر لاعب في الدوري المصري

أعلن نادي وادي دجلة بشكل رسمي نهاية هذا الأسبوع، تعاقده مع المهاجم المخضرم “صلاح أمين” قادماً من نادي مصر المقاصة في صفقة مجانية.

ووقع صاحب الـ 39 عامًا على عقد مدته موسمين، ينتهي في يونيو 2022، ما يعني أنه قد يعتزل رفقة وادي دجلة الذي بات يضم الآن أكبر مهاجم في الدوري المصري وأكبر حارس مرمى.

ويعتبر صلاح أمين ثاني أكبر لاعب في الدوري المصري الممتاز بعد حارس مرمى نادي وادي دجلة “محمد عبد المنصف” البالغ من العمر 43 عامًا.

ولعب صلاح أمين الذي يشغل مركز جناح هجومي لأندية “القناة والاسماعيلي و الداخلية وطلائع الجيش على فترتين وسموحة الانتاج الحربي ونجوم المستقبل ومصر المقاصة”.

وفسخ اللاعب عقده مع مصر المقاصة بسبب كثرة جلوسه على دكة البدلاء في الموسم الماضي، حيث لعب 4 مباريات كأساسي و13 كبديل، ليتأثر معدله التهديفي ويتراجع إلى 4 أهداف فقط.

وتدير شركة PROFESSIONAL SPORTS AGENCY أعمال صلاح أمين، وهي نفس الشركة التي تدير أعمال لاعبين أمثال “عبد الله السعيد و محمود جينش و محمود كهربا و طارق حامد ويوسف أوباما و أحمد الشناوي”.

ويُعرف صلاح أمين بأنه عقدة نادي الزمالك، حيث تمكن من التسجيل في مرمى الفارس الأبيض عدة مرات مع الأندية التي مثلها على مدار السنوات الماضية.