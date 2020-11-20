الميركاتو المصري | البنك الأهلي ينتزع توقيع قلب دفاع الاسماعيلي

نجح نادي بنك الأهلي في التوقيع مع المدافع الدولي المصري السابق “محمد مجدي” قادماً من الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة.

محمد مجدي مصطفى /27 عامًا/ الذي مَثل منتخب مصر الأول في مباراة واحدة عام 2016، لمدة 12 دقيقة أمام ليبيا (وديًا)، لعب ما مجموعه 35 مباراة مع الدراويش خلال الموسمين الماضيين، سجل خلالهما هدف وحيد قبل أن يغير الوجهة نحو نادي البنك الأهلي المصري خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وبدأ محمد مجدي المولود في تاريخ 7 يوليو 1993 مشواره الاحترافي في دوري الأضواء مع النادي المصري البورسعيدي، والذي لعب له ما مجموعه 35 مباراة سجل خلالها 6 أهداف قبل أن ينتقل مقابل 500 ألف دولار إلى نادي الزمالك في صيف 2016.

ولم ينجح مجدي في إثبات نفسه مع الزمالك خلال موسمين حيث شارك في 8 مباريات فقط لقرر مجلس إدارة القلعة البيضاء التخلي عنه لصالح الإسماعيلي صيف 2018.