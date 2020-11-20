الشهراني يُسعد جمهور الهلال، والتورنيدو مُهدد بالغياب عن ديربي الرياض

تنتظر الجماهير الرياضية بمختلف ميولها، المباراة المُرتقبة يوم الاثنين المقبل، بين فريقا الهلال والنصر في ديربي الرياض، والتي سيستضيفها ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل أيام من ديربي الرياض، تلقى جمهور نادي الهلال مفاجأة سارة، بعدما منح الجهاز الطبي الظهير الأيسر الدولي السعودي “ياسر الشهراني” الضوء الأخضر للدخول في التدريبات الجماعية في اليومين المقبلين.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الرياضية السعودية” فإن لاعب الهلال أظهر تقدمًا ملحوظًا في سير برنامجه العلاجي الخاص بإصابة عضلة الساق، والتي شعر بآلم شديد بسببها خلال معسكر المنتخب السعودي الأخير ليتم استبعاده بسببها.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر صحفية عن تعليق موقف الجناح المتألق سالم الدوسري من المشاركة في مباراة الهلال والنصر، حيث يعاني “التورنيدو” من تمزق في العضلة الخلفية للفخذ.

ويدخل الهلال مباراة الديربي وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد الهزيمة في 3 مواجهات والفوز مرة واحدة فقط.