جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقام على ملعب لويس الثاني، قمة مباريات اليوم الجمعة بين موناكو وباريس سان جيرمان في افتتاح الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الفرنسي، وستخطف الأضواء بقوة نظرًا لموعدها المتأخر والذي لا يتزامن سوى مع مباراة وحيدة في الدوريات الخمس الكبرى.

تنقل مباراة موناكو وباريس سان جيرمان على قناة بي إن سبورتس 1 و6 بصوت المعلق الرياضي المغربي جواد بدة، كما تنقل على قنوات “كانال بلوس سبورت 2 البولندية وتي في 5 موند وبي تي سبورت 2 وآرينا سبورت 1 الصربية وبي إن سبورتس الإنجليزية”.

وفي نفس توقيت القمة الفرنسية، يستضيف ملعب آل سادار في مدينة بومبلونا الباسكية، لقاء أوساسونا وهويسكا في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الاسباني، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس الإنجليزية 13 وقناة بي إن سبورتس الفرنسية 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم 20-11-2020

أوساسونا – هوسكا | 20:00 جرينيتش – 22:00 مصر | الدوري الاسباني – الجولة 10

موناكو – باريس سان جيرمان | 20:00 جرينيتش – 22:00 مصر – 23:00 السعودية | الدوري الفرنسي – الجولة 11

الوصل – العين | 14:00 جرينيتش – 16:00 مصر – 17:00 السعودية | الدوري الاماراتي – الجولة 6

الشارقة – النصر | 17:00 جرينيتش – 19:00 مصر – 20:00 السعودية | الدوري الاماراتي – الجولة 6

اليرموك – الكويت | 13:00 جرينيتش – 15:00 مصر – 16:00 السعودية | الدوري الكويتي – الجولة 7

القادسية – السالمية | 15:30 جرينيتش – 17:30 مصر – 18:30 السعودية | الدوري الكويتي – الجولة 7

المغرب – جنوب أفريقيا | 13:00 جرينيتش | تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا (سيدات) – الجولة الثانية