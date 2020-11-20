شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل ميسي يدافع عن نفسه في واقعة جريزمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن غضبه بسبب الاتهامات التي توجه له مؤخرا من قبل خال جريزمان، وقال: لقد سئمت بالفعل من أن أكون مشكلة كل شيء يحدث في النادي الكتالوني.

وكان إيمانيول لوبيز، خال جريزمان، صرح مؤخرًا «كنت مقتنعًا بأن أنطوان لن يتألق في أول 6 أشهر مع برشلونة، لكن لم أتوقع أن يستمر الأمر لمدة عام. علاوة على ذلك، في وجود ميسي.. أعرف ما يحدث في الداخل، الأمر ليس سهلا».