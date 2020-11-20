شكرا لقرائتكم خبر عن سباق فرنسي إنجليزي لخطف مانشيني من إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، إن مانشيني يحظى بمراقبة أكثر من نادٍ أوروبي خلال الفترة الحالية، رغم أن عقده مع إيطاليا ينتهي في 2022.

وأشارت إلى أن مانشيني ارتبط بقيادة مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، لكنه الآن يحظى باهتمام الشياطين الحمر إلى جانب سان جيرمان.

وأوضحت أن الاتحاد الإيطالي يعمل على تمديد عقد مانشيني، خوفًا من انتقاله لقيادة فريق آخر مستقبلًا.