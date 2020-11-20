شكرا لقرائتكم خبر عن كولسترمان ولايمر خارج كتيبة لايبزج في البوندسليجا حتى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزج الألماني، إن لاعبي الفريق لوكاس كولسترمان وكونراد لايمر لن يتمكنا من العودة للفريق حتى العام المقبل بسبب إصابتيهما في الركبة.
وقال ناجلسمان إن المدافع كولسترمان كان مقررا له أن يعود لتدريبات الفريق منتصف الشهر المقبل، بينما لم يتم تحديد موعد لعودة لايمر خاصة أن الجراحة التي خضع لها لم تعالج إصابته بشكل كامل.
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