شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب حالتين في منتخب كوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم، اكتشاف حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا داخل صفوف المنتخب، ليرتفع الإجمالي إلى 10 أفراد. وتأكدت إصابة هوانج هي-تشان مهاجم رازن بال شبورت لايبزيج الألماني وأحد أعضاء الطاقم التدريبي بفيروس كورونا بعد الفوز 2-1 على قطر في مباراة ودية.

وسبق أن أعلن الاتحاد عن إصابة 6 لاعبين وفردين في المنتخب بعدوى كوفيد-19، قبل الهزيمة (3-2) أمام المكسيك مطلع الأسبوع الحالي. وقال لايبزيج في بيان «هوانج هي-تشان اصيب بفيروس كورونا. سيدخل العزل الذاتي في منزله بعيدا عن مقر تدريبات رازن بال شبورت لايبزيج وسنواصل إخضاعه للكشف».