شكرا لقرائتكم خبر عن هانز فليك المرشح الأول لقيادة منتخب ألمانيا خلفا لـ يواخيم لوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلطت الأضواء على هانز فليك مدرب بايرن ميونخ في البلاد خلال الأسبوع الجاري رغم أن بطل البوندسليجا لم يلعب أي مباراة في 10 أيام. وجاءت خسارة ألمانيا 6-0 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء لتضع فليك كأبرز المرشحين لقيادة المنتخب الوطني في حال رحيل المدرب الحالي يواخيم لوف.

ورغم أنه من غير المرجح أن يرحل لوف، الذي يشغل منصبه منذ 14 عاما، في الوقت الحالي فإن ليس من المستغرب ترشيح الرجل الذي شغل منصب مساعد هذا المدرب خلال الفترة 2006-2014.

واستمتع مدرب بايرن بعام أول رائع وتوج بـ 5 ألقاب في 2020، منها دوري أبطال أوروبا والثنائية المحلية، بعد توليه المسؤولية خلفا للمدرب نيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي.

وفي عمله الأول بدوري الدرجة الأولى، حقق فليك نجاحا يفوق ما حققه مدربون مخضرمون سابقون في بايرن مثل بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي، حيث لم ينجح أي منهما في التتويج باللقب القاري.

وعندما يلعب بايرن مع فيردر بريمن يوم السبت، ستكون هذه المباراة رقم 50 للمدرب فليك في كل المسابقات. ويملك المدرب البالغ عمره 55 عاما سجلا مذهلا بالفعل بالفوز 45 مرة والتعادل مرة واحدة مقابل الخسارة في 3 مباريات.