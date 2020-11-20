شكرا لقرائتكم خبر عن دي ليخت ينقذ دفاعات يوفنتوس الإيطالي في معركة الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي، جاهزيته للعودة إلى المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ونشر ماتياس دي ليخت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة له من مران يوفنتوس، وكتب عليها، جاهز.

وكان دي ليخت، قد خضع لعملية جراحية في الكتف خلال شهر أغسطس الماضي، وغاب منذ ذلك الوقت عن المباريات.