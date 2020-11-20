شكرا لقرائتكم خبر عن دي ليخت ينقذ دفاعات يوفنتوس الإيطالي في معركة الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي، جاهزيته للعودة إلى المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.
ونشر ماتياس دي ليخت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة له من مران يوفنتوس، وكتب عليها، جاهز.
وكان دي ليخت، قد خضع لعملية جراحية في الكتف خلال شهر أغسطس الماضي، وغاب منذ ذلك الوقت عن المباريات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,955
-
تعافي
101,564
-
وفيات
6,508
كانت هذه تفاصيل خبر دي ليخت ينقذ دفاعات يوفنتوس الإيطالي في معركة الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.