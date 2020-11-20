شكرا لقرائتكم خبر عن قناص ميلان يغيب عن الدوري الإيطالي أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض المهاجم البرتغالي رافائيل لياو، لاعب ميلان، للإصابة، خلال فترة التوقف الدولي التي شهدتها الأيام الماضية مع منتخب بلاده.
وقال النادي الإيطالي، في بيان رسمي، إن مهاجمه البرتغالي رافائيل لياو تعرض لإصابة في الفخذ، أثناء التواجد مع منتخب بلاده، وسيتم إجراء المزيد من الاختبارات للاعب، مما يجعله غائبا عن صفوف الفريق لمدة عشرة أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير.
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