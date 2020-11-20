شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يستعيد ذكرى ربع قرن داخل معارك الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، مساء اليوم الخميس، ذكرى ظهوره لأول مرة في الدوري الإيطالي. وشارك بوفون لأول مرة في الكالتشيو يوم 19 نوفمبر عام 1995 بقميص بارما. وقال بوفون، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «يصادف اليوم ذكرى ظهوري الأول في الدوري الإيطالي، لقد كان العالم مختلفًا تمامًا». الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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