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بوفون يستعيد ذكرى ربع قرن داخل معارك الكالتشيو

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، مساء اليوم الخميس، ذكرى ظهوره لأول مرة في .

وشارك بوفون لأول مرة في الكالتشيو يوم 19 نوفمبر عام 1995 بقميص بارما.

وقال بوفون، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «يصادف اليوم ذكرى ظهوري الأول في الدوري الإيطالي، لقد كان العالم مختلفًا تمامًا».

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