شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يجدد مفاوضاته لضم إيمرسون بالميري من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «كالتشيو ميركاتو»، إن يوفنتوس ظل يتفاوض مع تشيلسي حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو الماضي، لضم إيمرسون بالميري، الظهير الأيسر، على سبيل الإعارة.

وأشار إلى أن يوفنتوس اضطر في النهاية لتصعيد جيانلوكا فرابوتا، لشغل مركز الظهير الأيسر حتى شهر يناير المقبل، في ظل إصابة أليكس ساندرو.

وأوضح أن يوفنتوس لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع إيمرسون، لكن بشرطين أن تكون صيغة الصفقة إعارة، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.