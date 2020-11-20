شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا مستمر داخل الدوري الإيطالي الموسم المقبل بأوامر السيدة العجوز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، إن نادي يوفنتوس سوف يفعل حق شراء اللاعب، موراتا، مباشرة في نهاية هذا الموسم، مقابل 45 مليون يورو، وذلك في ظل تألقه الملحوظ هذا الموسم وتسجيل 6 أهداف بكافة المسابقات.
وانعكس أداء موراتا مع يوفنتوس على أداءه مع منتخب إسبانيا، بعدما سجل هدفًا في شباك ألمانيا، وأنهى صيامه التهديفي على الصعيد الدولي، والذي استمر لمدة عام.
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