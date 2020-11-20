شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول: الإصابات ستؤثر على الريدز للحفاظ على لقب البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مايكل أوين، أسطورة ليفربول، أن الإصابات ستؤثر على حظوظ الريدز في الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثاني على التوالي.

وتعرض فيرجيل فان دايك للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب حتى نهاية الموسم، وجاء بعده ألكسندر أرنولد، جو جوميز، أندو روبرتسون، بالإضافة إلى إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، وبخلاف الإصابات التي يعاني منها تياجو ألكانتار وتشامبرلين.

وقال أوين في تصريحات نقلتها صحيفة «إكسبريس» البريطانية: «ليس لدي شك فيما إذا كان هؤلاء اللاعبون لائقين، فإن ليفربول هو أفضل فريق في إنجلترا، وسيفوز بالدوري الإنجليزي مرة أخرى، لكن الآن الأمور ليست كذلك».